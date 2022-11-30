Устаревшие и неэкологичные автобусы исчезнут с улиц Алматы. Вместо них будут ездить составы на газе

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на заседании маслихата сообщил, что для обслуживания городских маршрутов планируется закупить 300 автобусов на газе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Абдыкадыров, ранее главой государства было поручено отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге.

"Планируется закупить 300 единиц общественного транспорта (автобусы на газе) для обслуживания городских маршрутов, из них 200 единиц будут приобретены за счет средств местного бюджета. На данные цели планируется предусмотреть 6,1 млрд тенге", – сообщил замакима Алматы.

Ранее жители пригорода Алматы пожаловались на нехватку общественного транспорта – в часы пик автобусы переполнены настолько, что путь до учебы для школьников становится настоящим испытанием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999599-ustarevshie-i-neekologichnye-avtobusy-ischeznut-s-ulits-almaty-vmesto-nih-budut-ezdit-sostavy-na-gaze/