Пропавшего 10 дней назад парня ищут с помощью вертолета в Атырауской области

Поиски. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Пропавшего рано утром 20 ноября 24-летнего жителя Атырауской области ищут с помощью вертолета. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

По информации ведомства, 30 ноября с 09.52 сотрудники ДЧС и родственники продолжают поиски 24-летнего парня. Молодой человек 20 ноября в 5 часов утра вышел из дома в селе Караколь в неизвестном направлении и не вернулся.

"В работах задействованы 7 человек и вертолет "Еврокоптер" АО "Казавиаспас". Поиски продолжаются", - отметили в ДЧС Атырауской области.

Напомним, ранее стало известно, что пропал без вести 24-летний парень. В его поисках были задействованы спасатели, полицейские, сотрудники местных исполнительных органов, добровольцы. Всего 37 человек и 5 единиц техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999596-propavshego-10-dney-nazad-parnya-ischut-s-pomoschyu-vertoleta-v-atyrauskoy-oblasti/