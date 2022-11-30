Гражданин Молдовы привлек внимание полицейских в Павлодарской области
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Участковые при патрулировании своего административного участка в Аксу заметили мужчину, который продавал бытовую технику. Один из стражей порядка поинтересовался, имеются ли у него документы на реализуемый товар. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.
При проверке выяснилось, что 29-летний мужчина является гражданином Молдовы и проживает в Кишиневе. В Казахстан приехал в сентябре этого года с частным визитом.
"Однако мужчина занимался предпринимательской деятельностью", - отметил участковый инспектор полиции Аксу Кайрат Жумагулов.
По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью в отношении иностранца составили материал по ст.463 ч.1 КоАП РК.
Кроме того, за нарушение законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, было возбуждено административное производство по ст.517 ч.5 КоАП РК.
В итоге суд наложил на гражданина Молдовы штраф в размере 30 МРП (88 603 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999568-grazhdanin-moldovy-privlek-vnimanie-politseyskih-v-pavlodarskoy-oblasti/