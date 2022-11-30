Пассажирку самолета передали полицейским после приземления в Алматы

Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы транспортным полицейским передали пассажирку рейса, прилетевшего из столицы - девушка курила на борту самолета. Об этом сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 27 ноября. По прилете авиарейса сообщением Астана – Алматы авиакомпании FlyArystan, сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту была передана пассажирка.

Транспортные полицейские установили, что 28-летняя астанчанка, будучи в алкогольном опьянении легкой степени, курила сигарету на борту воздушного судна.

В отношении девушки составили два административных материала по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по статье 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна".

Казахстанку привлекли к административной ответственности - ее оштрафовали на 55 МРП, то есть 168 465 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999506-passazhirku-samoleta-peredali-politseyskim-posle-prizemleniya-v-almaty/