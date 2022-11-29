Почти сутки провели без газа жители одного из жилых массивов Астаны

Подачу газа возобновили в жилом массиве "Коктал-1" в Астане. Фото: акимат Астаны

Вчера в 18:40 из-за аварии была приостановлена подача газа абонентам столичного жилого массива "Коктал-1". Сегодня акимат сообщил, что подача газа была восстановлена. Данная информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

"По состоянию на 17:00 полностью восстановлена подача газа всем абонентам жилого массива "Коктал-1", – говорится в сообщении.

Таким образом, абоненты провели без газа почти сутки.

Отмечается, что аварийная бригада АО "КазТрансГаз Аймак" завершила ремонтно-восстановительные работы. Все газорегуляторные пункты шкафные работают в штатном режиме.

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ), как сообщается на сайте компании АО "Газовые системы", – это конструкция, предназначенная для приема природного газа от газораспределительной станции, поддержании его давления на определенном уровне и распределения газа конечным потребителям.

Жилой массив "Коктал-1" на карте Астаны. Скриншот: 2GIS

Напомним, что подача газа абонентам жилого массива "Коктал-1" была приостановлена 28 ноября в 18:40 после повреждения газопровода среднего давления из-за проведения несогласованных земляных работ инжиниринговой компанией ТОО "ГАЗОВИК".

За время ремонта газопровода штаб, сформированный при аппарате акима района Сарыарка, организовал развозку угля 50 абонентам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999471-pochti-sutki-proveli-bez-gaza-zhiteli-odnogo-iz-zhilyh-massivov-astany/