Полицейские разрешили нарушать правила дорожного движения в Усть-Каменогорске

Остановка. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Усть-Каменогорске полицейские разрешили водителям нарушать правила дорожного движения в дни сильных морозов. С чем связано такое необычное решение, рассказывает Первый канал "Евразия".

Дело в том, что из-за сильных морозов в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом.

Люди часами стоят на холоде в ожидании автобусов. Проезжающие мимо неравнодушные водители готовы подвезти попутчиков, но не рискуют останавливаться на остановках, так как за это грозит штраф.

Поэтому полицейские пошли навстречу - они разрешили в дни сильных морозов нарушить это правило.

"При этом водители не должны создавать помех маршрутным автобусам и обязаны строго придерживаться соблюдению правил дорожного движения", - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы ДП ВКО Андрей Ларионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999416-politseyskie-razreshili-narushat-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-ust-kamenogorske/