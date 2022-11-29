Информацию о "крупной аварии" прокомментировали на ТЭЦ Усть-Каменогорска

Дым из трубы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Информация о крупной аварии, якобы случившейся на Усть-Каменогорской ﻿﻿тепловой электростанции, распространялась в Сети. ТЭЦ города в своем официальном Instagram-аккаунте прокомментировала распространившиеся слухи.

Как подчеркнули в компании, распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

"В настоящее время посредством социальных сетей и мессенджеров WhatsApp распространяется информация о якобы случившейся крупной аварии на Усть-Каменогорской ﻿﻿ТЭЦ. Данная информация не соответствует действительности. Оборудование ТОО "Усть-Каменогорская ﻿﻿ТЭЦ" работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в настоящее время в работе находятся семь котлоагрегатов и шесть турбоагрегатов.

В компании также отметили, что снижена генерация станции, вся мощность оборудования направлена на повышение температурного режима.

Жителей города попросили не верить информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за сильного мороза на ТЭЦ в Усть-Каменогорске произошел сбой оборудования. Жители города в соцсетях жаловались на снижение температуры в батареях.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999386-informatsiyu-o-krupnoy-avarii-prokommentirovali-na-tets-ust-kamenogorska/