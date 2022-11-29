Опрос NUR.KZ: изменится ли ваш новогодний стол в этом году?

Новогодний стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чуть больше месяца осталось до Нового года. Многие казахстанцы празднуют его с определенным размахом, стараясь разнообразить праздничный стол, купить самое вкусное, сделать подарки родным и близким, передает корреспондент NUR.KZ.

Современные реалии, с учетом возросших цен на многие товары и продукты, наверняка внесут свою лепту в изменение привычного уклада. Для кого-то это – повод сэкономить на праздничном застолье, кто-то, может быть, и вовсе не заметит никаких изменений.

Мы решили узнать у наших читателей: изменится ли ваш новогодний стол в этом году? Отпразднуете ли вы наступление 2023 года как ни в чем не бывало или все же инфляционные потрясения в стране скажутся и на ваших угощениях на праздник?

Выбирайте ваш вариант.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999382-opros-nurkz-izmenitsya-li-vash-novogodniy-stol-v-etom-godu/