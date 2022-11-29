Дома остались без тепла в морозы: ситуацию разъяснили в акимате Алматинской области

Комната. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Алматинской области высказались о проблеме, в результате которой сотни домов в Жамбылском районе остались без тепла в морозы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам заместителя акима Алматинской области Нуржана Кудайбергенова, в настоящее время все работы находятся на стадии завершения и во многих селах Жамбылского района давление природного газа нормализовано.

"27 ноября в селе Касымбек по улицам Казахстан, Майтобе, Суык тобе было выявлено низкое давление голубого топлива в 50 домах, в селе Шолаккаргалы по улице Бейбитшилик аналогичная ситуация в 8 домах.

В селе Мынбаева по улицам Кокбастау, Амангельды и Бесбатыр также наблюдалось низкое давление в 142 домах. Для устранения проблем подачи газа были задействованы 3 бригады.

На сегодняшний день в селе Касымбек все работы по обеспечению газом полностью завершены, была проведена замена редуктора, в селе Мынбаева ведутся работы по установке распределительного шкафа, в селе Шолаккаргалы по-прежнему низкое давление в 8 домах.

На данный момент в селах Мынбаева и Шолаккаргалы работают 2 бригады, всего количество абонентов с низким давлением газа - 150, приведена в норму подача газа для 50 абонентов. Вопрос находится на особом контроле. Аким района Нурлан Ертас находится в селе Мынбаева", - сообщил заместитель главы региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Мынбаева жители более 1000 домов встретили заморозки без газового отопления. Отмечалось, что люди сидят без тепла уже две недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999379-doma-ostalis-bez-tepla-v-morozy-situatsiyu-razyasnili-v-akimate-almatinskoy-oblasti/