Больше года сидят при свечах из-за проблем со светом жители микрорайона в Шымкенте

Дома в микрорайне Достык. Кадр из видео: телеканал КТК

В Шымкенте без света рискует остаться микрорайон Достык. Около 1,5 тыс. абонентов зависят от частных трансформаторов, не выдерживающих нагрузки. Из-за чего горит бытовая техника, а люди вынуждены проводить вечера со свечами, передает сайт телеканала КТК.

В доме Зульфии Асабаевой газовая плита и духовка работают постоянно, поскольку для семьи инвалидов это единственный источник тепла. Отопительный котел сгорел из-за постоянных перепадов напряжения.

В микрорайоне Достык, где они живут, электричество – это главная проблема. Почти 1,5 тыс. местных жителей зависят от частных трансформаторов, которые не справляются с нагрузкой, в результате горит бытовая техника, а вечера проходят при свечах.

"Вечером свет очень слабый, лампочка еле светит. Часто вообще отключается. Сидим со свечками. Дома еще и очень холодно: котел сгорел из-за перепадов напряжения", – рассказала Зульфия Асабаева.

Еще одна насущная проблема для микрорайона – это дороги. В Достык в ответ на многочисленные жалобы людей привезли песок и гравий, но оставили на обочинах. И местные жители сами разравнивают их, поскольку из-за отсутствия дорог к ним отказываются ездить автобусы.

"Сейчас темнеет рано, вечером дети идут домой из школы и даже заблудиться могут в темноте, освещения нет. А по этой темноте дети вынуждены идти до 69-й школы семь километров пешком. Автобусы сюда не заезжают – сами видите, какие дороги", – сказала Алтынкуль Жанкулова.

По данным телеканала, местные чиновники сообщили, что навести порядок в этом микрорайоне должны были давно. Однако из-за судебных споров двух подрядных организаций дело затянулось на год. Этим летом снова объявили конкурс и нашли подрядчика, который разберется с электросетями.

"По результатам нового конкурса у нас объявилась новая подрядная организация ABM Building. Где-то в июне месяце, наверное. Объявилась, и с этого момента началось строительство. Строительство началось, и мы планируем до конца текущего года стопроцентно завершить строительство по подаче электроэнергии этому населенному пункту", – заявил начальник управления энергетики и коммунального хозяйства акимата города Шымкента Боранбай Болатбеков.

Отмечается, что из 1300 абонентов 340 уже подключили к новым сетям. На бесперебойное обеспечение микрорайона светом потратят 500 млн тенге. А вопрос дорог будут решать, когда уладят все остальные проблемы с инфраструктурой микрорайона.

Источник: КТК

Ранее в одном из районов Астаны жители 236 домов остались без газа из-за поврежденного газопровода, обеспечивающего подачу природного газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999315-bolshe-goda-sidyat-pri-svechah-iz-za-problem-so-svetom-zhiteli-mikrorayona-v-shymkente/