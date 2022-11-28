Жители 236 домов в Астане остались без газа из-за аварии

Газовая горелка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители 236 домов в одном из районов Астаны остались без газа из-за поврежденного газопровода, обеспечивающего подачу природного газа, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "КазТрансГаз Аймак".

"28 ноября в 18:40 при проведении земляных работ строительной техникой ТОО "Газовик" был поврежден газопровод среднего давления, диаметром 225 миллиметров по улице Шугыла, 24, обеспечивающий подачу природного газа на ГРПШ-14,15,16 (газорегуляторных пунктах - прим. ред.).

В результате этого полностью приостановлена подача газа в районе "Коктал-1". Без газоснабжения находятся 236 абонентов", — гласит сообщение.

В сообщении отмечается, что после завершения аварийно-восстановительных работ подача газа будет возобновлена. Жителей пострадавших домов попросили закрыть аварийные краны до приборов учета газа (счетчика).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999291-zhiteli-236-domov-v-astane-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii/