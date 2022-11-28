В двух областях Казахстана перекрыли трассы из-за сильного мороза

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях 28 ноября с 19:00 ожидается мороз ниже 30 градусов. В связи с этим на трассах этих регионов будет временно ограничено движение, говорится на официальном сайте компании "КазАвтоЖол".

Как отметили в компании, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с 19:00 будет временно ограничено движение дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автодорогах Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

"Пользователей республиканских трасс просим корректировать маршрут заранее, не выезжать на дальние расстояния и внимательно следить за изменениями погоды", – добавили в "КазАвтоЖол".

Напомним, казахстанские синоптики предупредили, что в ряде регионов Казахстана в ближайшие три дня – с 29 ноября по 1 декабря – ожидаются морозы до 43 градусов, метель, а также осадки в виде дождя и снега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999258-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-perekryli-trassy-iz-za-silnogo-moroza/