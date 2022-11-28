"Морозная свежесть": покрытый снегом туалет сняли пассажиры казахстанского поезда (видео)

Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях появились кадры заснеженного туалета, снятые в одном из вагонов поезда "Оскемен – Астана". Ролик прокомментировали представители АО "Пассажирские перевозки".

Видеозапись была опубликована в Instagram-сообществе Qumash.

На кадрах короткого видео можно заметить, что пол, раковина, полочка под зеркалом, стульчак унитаза и даже рулон с туалетной бумагой занесено снегом.

"Морозная свежесть", – так подписали публикацию авторы.

В подписи к видео также сообщалось, что кадры были сделаны в вагоне поезда "Өскемен-1 – Астана". Подчеркивалось также, что, по словам автора публикации, почему-то именно нечетные вагоны ехали без отопления.

В комментариях к видеозаписи ситуацию разъяснили представители АО "Пассажирские перевозки". Как отметили специалисты, в вагоне сломалась система отопления.

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что 27 ноября 2022 года в пути следования из-за неисправности системы отопления в вагоне поезда 67 "Оскемен – Астана" пассажиры были переведены в другие вагоны.

В настоящее время вагоны находятся в пункте техобслуживания станции Астана, где проводятся работы по устранению неполадок системы отопления. За техническое обслуживание вагонов несет ответственность компания Patentes Talgo", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается на официальном сайте КТЖ, вчера была отменена посадка пассажиров начиная со станции Семей и далее на других станциях, расположенных по пути следования.

Также нацперевозчик извинился перед пассажирами за доставленные неудобства.

Добавим, что согласно информации с сайта zhdbilety.kz скорый поезд № 67/68 "Тулпар-Тальго", следующий по маршруту "Оскемен-1 – Астана" проводит в пути 17 часов 32 минуты и преодолевает 1102 километров по маршруту Астана Нурлы Жол до Оскемен-1.

Средняя путевая скорость состава — 72 километров в час. По маршруту производится 9 остановок разной длительности.

Самая продолжительная стоянка состава выполняется на станции Семей — 30 минут.

Маршрут следования поезда №67/68. Скриншот: tutu.ru/Google Maps

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999231-moroznaya-svezhest-pokrytyy-snegom-tualet-snyali-passazhiry-kazahstanskogo-poezda-video/