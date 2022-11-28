Полиция Алматы приступила к выявлению дебоширов в семьях

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С 25 ноября по 10 декабря в Алматы проводится акция "16 дней без насилия!". В ходе мероприятия полиция южной столицы проводит проверку лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД, а также семейных дебоширов и агрессоров, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Эта акция проводится в целях профилактики и пресечения бытового насилия, повышения уровня доверия к органам полиции, укрепления роли семьи в обществе.

Основные цели мероприятия - ознакомление широких слоев населения о принимаемых мерах по профилактике и предупреждению насилия в отношении женщин, охрана материнства и детства, а также укрепление роли семьи в обществе.

"В рамках мероприятия запланировано проведение информационно-пропагандистской работы среди населения. Проверка по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД (органах внутренних дел - прим. ред.), выявление и постановка на учет лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкогольными напитками, а также недопущение с их стороны преступлений в сфере быта", – объяснил замначальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

Если Вы узнали о фактах насилия в семье или сами стали жертвой, рекомендуется позвонить по следующим телефонам:

ДП города Алматы: 254-45-99;

УП Алмалинского района: 254-46-09;

УП Алатауского района: 227-55-54;

УП Ауэзовского района: 298-53-33;

УП Бостандыкского района: 254-47-26;

УП Жетысуского района: 254-49-43;

УП Медеуского района: 254-48-66;

УП Турксибского района: 298-54-25;

УП Наурызбайского района: 254-49-48.

Телефоны кризисных центров:

ОФ “Родник” – 396-19-38;

КГУ “Жан-Сая”- 150 (анонимно, круглосуточно), 8-771-450-34-50, 8-727-243-22-21;

ОФ “Дом мамы” – 8-747-311-41-09, 8-747-311-40-51, 8-747-311-40-67.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999159-politsiya-almaty-pristupila-k-vyyavleniyu-deboshirov-v-semyah/