Движение автобусов ограничили в ряде областей из-за непогоды

Автобус. Иллюстративное фото: Ollo/Getty Images

В ряде областей Казахстана ввели ограничения движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов из-за понижения температуры, сообщается в официальном Facebook-аккаунте "КазАвтоЖол".

По данным компании, 27 ноября в 17:00 в Восточно-Казахстанской областив связи с понижением температуры (-30°С) введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по области.

В Абайской области в связи с похолоданием до -30°С было введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по области.

В 17:00 в Павлодарской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге "Омск-Майкапчагай" км 426-587 участок поселка Кенжиколь - граница Абайской области.

В Жетысуской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге "Алматы - Усть-Каменогорск" км 558-615 участок города Ушарал - граница Абайской области.

В Карагандинской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге "Караганда - Аягоз-Бугаз" км 249-320 участок поселка Буркитти - граница Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999126-dvizhenie-avtobusov-ogranichili-v-ryade-oblastey-iz-za-nepogody/