Мороз до 42 градусов и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник,28 ноября, в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

28 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с.

В понедельник ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз до 42 градусов.

Завтра на севере, востоке Акмолинской области возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы до 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области 28 ноября тоже прогнозируют сильный ветер, порывы до 15-20 м/с.

Завтра в центре, на юге Актюбинской области тоже ожидается сильный ветер - порывы достигнут 15-20 м/с.

28 ноября на юго-западе Абайской области будет усиление ветра - северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью в понедельник в Жетысуской области сохраняется сильный мороз 25-29 градусов.

А в Кызылординской области 28 ноября сохраняется сильный ветер до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 23-28 м/с.

В понедельник на большей части Улытауской области ожидается ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с, временами усилится до 23 м/с.

28 ноября на севере Костанайской области будет туман. Ветер восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, сутки 28, ночью 29 ноября порывы 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999120-moroz-do-42-gradusov-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey/