Десять поездов застряли в пути в Жамбылской области из-за падения контейнера

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня утром на перегоне Кияхты-Хантау, участка Шыганак-Шу Жамбыльской области были остановлены поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщается на официальном сайте КТЖ.

Как пояснили в компании, на этом участке сильный ветер сорвал порожний контейнер в грузовом поезде.

При падении контейнер повредил опору контактной сети.

По информации КТЖ, погибших и пострадавших нет.

"Происшествие привело к задержке пяти пассажирских и пяти грузовых поездов. Пассажиры задержанных поездов проинформированы об инциденте. Для устранения последствий происшествия направлена ремонтная бригада станции Шу", - пояснили в компании.

По информации перевозчика, в 13:38 движение поездов было восстановлено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999116-desyat-poezdov-zastryali-v-puti-v-zhambylskoy-oblasti-iz-za-padeniya-konteynera/