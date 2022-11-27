Более 30 часов ждут свой вылет пассажиры рейса Астана-Стамбул

Багаж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пассажиры самолета авиакомпании Pegasus Airlines уже более 30 часов ожидают вылета по направлению Астана-Стамбул - воздушное судно должно было покинуть столичный аэропорт еще 26 ноября.

Задержка произошла из-за истечения рабочего времени экипажа, пишет Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу КГА.

"Вылет рейса РС 229 по направлению Астана – Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines от 26 ноября этого года задерживается на 30 часов по техническим причинам и в связи с истечением времени экипажа", - пояснили в ведомстве.

В КГА добавили, что пассажирам задержанного рейса оказаны все услуги, предусмотренные законодательством Казахстана.

Напомним, что ранее о возможных задержках и отменах авиарейсов предупредили казахстанцев.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999113-bolee-30-chasov-zhdut-svoy-vylet-passazhiry-reysa-astana-stambul/