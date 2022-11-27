Авария на ТЭЦ в Экибастузе: глава региона прокомментировал ситуацию

Здание "Экибастузтеплоэнерго". Фото: instagram.com/aopavlodarenergo

Аким Павлодарской области прокомментировал аварию на ТЭЦ в Экибастузе. Абылкаир Скаков записал видеообращение к горожанам, оно опубликовано в его официальном Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, с раннего утра он находится в Экибастузе. Вместе с ним первый замакима области, аким Экибастуза, руководство "Павлодарэнерго" и "Экибазстузские ТЭЦ" - создан оперативный штаб.

"Ситуация по состоянию на 11 часов дня. Произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая "подпитка". Протестирована сама станция на предмет утечки. На станции вода не убывает, это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях", - сообщил Скаков.

Он также отметил, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Это не исключает факт большой аварии на теплосетях, подчеркнул аким. По его информации, штаб определяет локацию и места повреждений.

Жителей города призвали не поддаваться панике.

Напомним, из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999104-avariya-na-tets-v-ekibastuze-glava-regiona-prokommentiroval-situatsiyu/