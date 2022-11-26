Морозы до 35 градусов: резкое понижение температуры ожидается в Казахстане

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 ноября в ряде регионов Казахстана в связи с резким понижением температуры, гололедом, сильным ветром. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

27-29 ноября в Жетысуской области ожидается ветер на севере, востоке, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры: от 4 мороза - 1 тепла, на севере, в горных районах области до 15-20 и даже 25 мороза. Кроме того, на севере, в горных и предгорных районах региона возможны туман, гололед.

27 ноября на севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области на дорогах может быть гололедица, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Также гололедица на дорогах и понижение температуры до 13-15 мороза ожидаются в южной столице.

Кроме того, в Алматинской области может быть резкое понижение температуры: от 3 мороза до 2 тепла, на севере и в горных районах до 10-15 и даже 18-23 мороза.

В воскресенье на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер на западе, севере, в центре региона 15-20, ночью в центре области порывы 23 м/с.

27 ноября на западе, востоке и юге Атырауской области возможен ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на юго-западе Западно-Казахстанской области прогнозируется ветер ночью, порывы 15-20 м/с.

27 ноября на юго-западе, юге и востоке Абайской области ожидается низовая метель. Ночью на севере - туман. Ветер на юго-западе, юге и востоке региона 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. Ночью возможен и сильный мороз 30-35 градусов.

В воскресенье ночью на востоке и юго-востоке Восточно-Казахстанской области может быть низовая метель, на севере - туман. Ветер в центре и на юге области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

27 ноября на юге Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области прогнозируется резкое понижение температуры воздуха от 2 мороза до 3 тепла, на севере, в горных районах до 5-10 и 15 мороза, с дальнейшим понижением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999075-morozy-do-35-gradusov-rezkoe-ponizhenie-temperatury-ozhidaetsya-v-kazahstane/