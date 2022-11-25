Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в Казахстане. В большинстве регионов ожидаются снег, туман, метель и гололед, местами прогнозируется сильный ветер.

По данным синоптиков, 26 ноября в области Жетысу временами ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед и сильный ветер.

В горных районах Алматинской области завтра возможен временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах ожидается туман и гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, юге и в горных районах области порывы до 18-23 м/с.

В Алматы 26 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области также ожидается туман и ветер порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской и Улытауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях завтра возможен туман. Ветер порывами до 15-20 м/с, в горных районах может достигать 23-28 м/с.

В Атырауской и Актюбинской областях завтра синоптики прогнозируют ветер порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской области завтра ожидается метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывами до 15-20 м/с.

В Абайской области завтра синоптики обещают снег, на востоке, юге области - сильный снег, метель. Ветер порывами до 15-20 м/с, местами может достигать 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области прогнозируют сильный снег, метель. Местами сильный ветер.

Также сильные ветер прогнозируют в Мангистауской области.

Ночью 26 ноября на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный, порывы до 15-20 м/с.

26-27 ноября, по данным синоптиков, на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман и сильный ветер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999019-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-na-bolshey-chasti-kazahstana/