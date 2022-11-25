В нескольких регионах Казахстана закрыли движение на автотрассах

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В трех областях Казахстана закрыли движение на участках трасс. Такие меры были приняты в связи с плохими погодными условиями, об это сообщается в Telegram-канале РГП "КазАвтоЖол".

Как сообщили в "КазАвтоЖол", на республиканских трассах Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей бушует непогода - снег, метель и ограничение видимости. Дорожники перешли на усиленный режим работы.

Кроме того, с 18:30 был закрыт ряд участков республиканских трасс в Абайской области: движение ограничено на участках трассы Алматы - Усть-Каменогорск, а именно от границы Жетысуской области до Аягоза, от Аягоза до села Калбатау, а также от села Калбатау до границы ВКО.

Также движение было ограничено на трассе "Таскескен-Бахты" (км 0-184), от села Таскескен до села Бахты. Закрыт участок трассы "Омск-Майкапшагай", от Семея до села Кокпекты.

В Жетысуской области закрыт участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", от города Ушарал до границы Абайской области.

В Восточно-Казахстанской области закрыли участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы Абайской области до поселка Касым Кайсенова, а также участок трассы от города Шемонаиха до границы России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999010-v-neskolkih-regionah-kazahstana-zakryli-dvizhenie-na-avtotrassah/