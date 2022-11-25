Планируют ли казахстанкам снижать пенсионный возраст: в Минтруда опровергли новый фейк

Бабушка с внучкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство труда и социальной защиты населения опровергло информацию о снижении в Казахстане пенсионного возраста для женщин и внедрении 13-й пенсионной выплаты, передает официальный сайт ведомства.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что указом президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, а также о внедрении в Казахстане 13-й пенсионной выплаты, не соответствует действительности", — гласит сообщение.

В Министерстве напомнили, что поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на пять лет будет приостановлено с 1 января следующего года. Об этом ранее в своем послании к народу упоминал президент Касым-Жомарт Токаев.

В ведомстве также напомнили, что, в соответствии с действующим законодательством, пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из ЕНПФ, формируемых за счет отчислений обязательных пенсионных взносов граждан.

По состоянию на 1 ноября 2022 года, число пенсионеров в стране составляет 2 млн 268 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат - 108 993 тенге (без учета выплат из ЕНПФ).

Министерство предупредило, что распространение ложной информации карается по закону. А граждан призвали верить сообщениям только из официальных источников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999003-kazahstantsy-poverili-v-sluhi-o-snizhenii-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-do-58-let/