Найден пропавший 10 месяцев назад 24-летний казахстанец

Отец пропавшего. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

24-летнего акмолинца, пропавшего около 10 месяцев назад, нашли в Костанае. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 3 февраля в отдел полиции Аккольского района обратился 60-летний местный житель. Он сообщил, что его 24-летний сын накануне уехал из дома и не вернулся. Свой мобильный телефон молодой человек отключил.

Полицейские разыскивали парня по всей стране. По одной из версий, он мог направиться в Костанай.

Инспектор группы миграционной полиции Аккольского ОП Ботагоз Нугербекова связалась с волонтерами из Костаная, которые подключились к поискам.

23 ноября местонахождение пропавшего было установлено. Своего знакомого по фото узнала жительница Костаная и сообщила об этом в полицию.

Отец акмолинца поблагодарил волонтеров и правоохранителей за успешные поиски сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998988-nayden-propavshiy-10-mesyatsev-nazad-24-letniy-kazahstanets/