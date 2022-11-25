Жители Атырауской области сообщили о разливе нефти

Разлив. Фото с места событий: акимат Атырауской области

Информацию о разливе нефтепродуктов в Курмангазинском районе проверяют в Атырауской области. Местный житель распространил видео разлитой жидкости, похожей на нефтепродукты, сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного акимата.

По информации ведомства, вечером 24 ноября через мессенджер WhatsApp и социальные сети стало распространяться видео, в котором говорится о возможном разливе нефти.

По словам автора, это произошло в Курмангазинском районе около зимовки "Ыдырыс", которое относится к сельскому округу Суйындык.

Как отметили в акимате, в указанном месте ТОО "Смарт Ойл" ведет разведочно-буровые работы.

Для проверки этой информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор полиции и местный житель, распространивший видео, сообщили в ведомстве.

"Было установлено, что в 8-9 километрах от аула Батырбек (где ТОО "Смарт Ойл" проводит разведочно-буровые работы) имеется место разлива темной жидкости, похожей на нефтепродукты, ориентировочно общей площадью 50 квадратных метров. Данный факт сегодня утром, 25 ноября, был зарегистрирован в районном отделе полиции, на место выехала оперативно-следственная группа", — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию пообещали предоставить после выяснения всех обстоятельств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998933-zhiteli-atyrauskoy-oblasti-soobschili-o-razlive-nefti/