Половина школ в Сарани осталась без директоров (видео)

Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Сарани в Карагандинской области родители начали жаловаться на снижение уровня образования. При этом без директоров на данный момент в городе остались четыре из восьми школ, передает сайт телеканала КТК.

Родители требуют назначить директора в школе-лицее №1 в Сарани, которого нет уже в течение года. Как сообщают взрослые, без него школьники совсем распустились, а уровень образования сильно снизился.

Отмечается, что ученики школы перестали участвовать в олимпиадах и конкурсах. В классах отсутствует конкуренция и тяга к высоким оценкам. При этом, подчеркивается, что о плачевности дел можно судить уже с гардероба.

"Отсутствие у нас женщины, которая будет нести ответственность в гардеробе за вещи детей. Потому что у нас там полный хаос и анархия. Во-вторых, подготовка выпускных классов не ведется совершенно никакая. Задержка с выставлением оценок в Bilimal, которые мы можем ждать и по две недели, и по три", – рассказала местная жительница.

Чиновники подчеркивают, что в учебном заведении есть исполняющий обязанности директора. Однако жителей города это не устраивает.

Сообщается, что директоров нет в четырех из восьми школ Сарани. Желающие кандидаты не смогли сдать тестирование, а опытные педагоги не рвутся к власти. Оказалось, эта должность финансово непривлекательная.

"Заработная плата учителей выше значительно, чем заработная плата директоров и завучей. Поскольку в директора идут педагоги в основном со стажем, им привлекательнее оставаться учителями", – объяснила замруководителя областного управления образования Бакытгуль Адекенова.

В качестве поощрения учителям предлагают аттестационные категории, за которые полагаются надбавки, но они не прельщают педагогов.

Что касается технического персонала, которого тоже остро не хватает, тут все гораздо сложнее. Сарань из маленького городка превращается в развивающийся индустриальный. Тут с завидной частотой открываются новые предприятия, которые и переманивают работников.

"Да, эта проблема существует в городе, в каждой школе имеются вакантные места. Ну, наверное, зависит от того, что заработная плата технического персонала низкая. От 60-80 тысяч. У нас в городе Сарани строятся заводы, и практически все трудоустраиваются именно на эти заводы", – сообщил руководитель отдела образования Сарани Арман Бактыбаев.

Подчеркивается, что тестирование для получения должности директора пришлось изменить. Сейчас чиновники думают, как сделать должность руководителя более привлекательной.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы писали о том, что в североказахстанских школах наблюдалась острая нехватка директоров. Для кандидатов на этот пост ужесточили требования, а многие из действующих руководителей школ покинули свои должности.

Добавим, что по данным Бюро нацстатистики, на 2021-2022 учебный год в Казахстане насчитывалось 369 тысяч педагогов государственных общеобразовательных школ. Больше всего учителей насчитывалось в Туркестанской области (59 740 специалистов), а меньше всего – в Астане (12 075 педагогов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998854-polovina-shkol-v-sarani-ostalas-bez-direktorov-video/