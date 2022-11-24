Мурал с пожарным, выносящим девочку из огня, появился в Алматы (видео)

Мурал с пожарным в Алматы. Кадр из видео: 24.kz

В Алматы на стене одного из девятиэтажных домов появился мурал, посвященный пожарным. Чтобы привлечь внимание горожан возле нового арт-объекта прошла необычная акция, передает телеканал "Хабар 24".

В Алматы на стене девятиэтажного жилого дома в микрорайоне "Айнабулак" появился мурал с изображением пожарного, выносящего из огня маленькую девочку.

Подчеркивается, что картина посвящена всем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения людей.

На открытии арт-объекта внимание горожан привлекла необычная акция. Пожарный в полной боевой экипировке держал в руках плакат с надписью: "Если Вы признаете его героем сегодняшнего дня – обнимите!".

Как сообщает телеканал, многие прохожие, включая и детей, последовали призыву.

"Одна из основных целей размещения этого мурала – побудить людей соблюдать правила пожарной безопасности. Всё, как всегда, просто, выключайте газовые плиты, когда в них нет необходимости. Выходя из дома, отключайте электроприборы. Помните, что в противном случае, пожарные будут рисковать своими жизнями, чтобы спасти вас", – объяснил капитан гражданской защиты УЧС Жетысуйского района Алматы Аскар Ауганбай.

Отмечается, что сейчас в ДЧС Алматы есть более 230 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей. Поэтому вопрос вовлечения молодежи в ряды сотрудников в органы гражданской защиты актуален.

Добавим, что муралом, как пишет сайт Культура.РФ, называется вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений. Это слово произошло от испанского "muro", что в переводе означает "стена".

В Алматы и других казахстанских городах муралы украшают многие здания. Так, ранее мы рассказывали про 3D-мурал о "будущем детей", про мурал с Виктором Цоем и "Икарусом", про изображения мальчика, который рисует солнце, и девочки с зонтиком в руках. Все эти работы можно увидеть в Алматы.

Напомним также, что на прошлой неделе Казахстан тронула история пожарных, которые рискуя своей жизнью спасли нескольких человек в Астане. Один из героев, Аскар Забикулин, скончался в больнице от полученных ожогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998849-mural-s-pozharnym-vynosyaschim-devochku-iz-ognya-poyavilsya-v-almaty-video/