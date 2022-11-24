Россиянина задержали в аэропорту Караганды

РОссийский паспорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В аэропорту Караганды задержали россиянина за двойное гражданство. Мужчину оштрафовали почти на полмиллиона тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В аэропорту Караганды сотрудниками миграционной службы Линейного отдела полиции совместно с Пограничной службой КНБ РК был задержан 34-летний пассажир рейса, прилетевшего из Москвы.

В ходе проверки у мужчины выявлено двойное гражданство - казахстанское и российское.

В отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки о факте приобретения иностранного гражданства).

Решением суда гражданин России привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 428 820 тенге.

Напомним, ранее стало известно, что предприимчивая жительница ВКО получала пенсию от двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998830-rossiyanina-zaderzhali-v-aeroportu-karagandy/