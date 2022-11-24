11-летний мальчик упал в реку, спустившись за котенком в Астане

Лед. Иллюстративное фото: FedBul/Getty Images

11-летний мальчик упал в холодную реку, спустившись за котенком. На помощь ребенку пришла жительница Астаны, которая заметила в воде его шапку, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Утром астанчанка Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса “Алатау”. В какой-то момент она заметила в реке ярко-красную шапку - присмотревшись повнимательней, женщина разглядела, что в воде по плечи находится ребенок.

"К сожалению, я не умею плавать, но всеми силами подбадривала ребенка, что сейчас его вытащим. В этот миг я выбежала на дорогу останавливать машины, чтобы скорее помочь ребенку выбраться из ледяной воды", - рассказала Елена.

Вместе с водителями, которые пришли на помощь, они сумели вытащить ребенка из воды. Как отметила астанчанка, сделать это было трудно, так как одежда мальчика промокла, рюкзак тянул его вниз, а сам ребенок был напуган.

После спасенного мальчика отвезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Как выяснили полицейские, мальчик вышел после тренировки и пошел домой вдоль реки Акбулак, однако его внимание привлек котенок, который сидел на льду. Ребенок решил спуститься к котенку, наступив на тонкий лед, он провалился в воду.

Мама мальчика и сотрудники полиции выразили огромную благодарность храброй женщине за спасение жизни ребенка.

Отважную горожанку от имени начальника ДП города Астаны Марата Тулебаева наручными часами наградил начальник УП района “Алматы” Серик Абуталипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998829-11-letniy-malchik-upal-v-reku-spustivshis-za-kotenkom-v-astane/