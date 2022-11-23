Здание школы в Талгаре оцепили из-за сообщений о заложенной бомбе

Скорая помощь, полиция и пожарные рядом со школой №3 в Талгаре. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В городе Талгаре полицейским поступило сообщение о бомбе, заложенной в средней школе №3. Саперы приступили к осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 23 ноября в 14:45 в дежурную часть поступила информация о заложенной бомбе в СШ №3 Талгар.

Из учебного заведения эвакуировали 1000 учащихся, 90 преподавателей и 25 человек технического персонала.

"В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов", — сообщили в ДП Алматинской области.

Ранее МВД напомнило казахстанцам об ответственности за ложные сообщения о терроризме. Отмечается, что за совершение данного преступления подлежат также лица, достигшие возраста 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998668-zdanie-shkoly-v-talgare-otsepili-iz-za-soobscheniy-o-zalozhennoy-bombe/