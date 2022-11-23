Подрядчик сорвал сроки сдачи школы в селе ЗКО после капремонта. Школьники учатся в здании акимата

Школа в селе ЗКО. Фото: mgorod.kz

В Чувашинской средней образовательной школе района Байтерек идет капитальный ремонт, который должен был завершиться 2 ноября. Однако подрядчик отстает от графика, а тем временем дети учатся в здании акимата, передает портал "Мой город".

Руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" по ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил, что 8 июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО "ГрадСтройСервис" о проведении капитального ремонта в здании Чувашинской СОШ на сумму 348,8 млн тенге.

"18 ноября во время выезда мы установили, капитальный ремонт в школе не закончен, тогда как дата завершения работ намечена на 2 ноября. Срок выполнения строительно-монтажных работ истек. По нашим экспертным оценкам, строительно-монтажные работы сделаны только до 40%.

К примеру, не подведено отопление (батареи и трубы), электричество, водопровод, канализация, часть пластиковых окон и дверей не установлены, разобрана кирпичная кладка внутренней стены, не до конца выполнен монтаж кровли и не залита стяжка, а также отсутствуют внешняя и внутренняя отделочные работы", – сообщил Бауыржан Ахметжан.

По словам общественника, монтаж кровли и кладку брусчатки должна была выполнить субподрядная организация, однако бригады на месте нет.

"Заказчик на счет ТОО перечислил 192 млн тенге, может быть больше, так как не все документы ими загружены на портал. В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании сельского акимата", – добавил Бауыржан Ахметжан.

По его данным, за 2022 год ТОО "ГрадСтройСервис" заключил 123 договора по республике на общую сумму 32,4 млрд тенге, семь договоров из которых заключены в ЗКО на сумму 2,4 млрд тенге.

"Таким образом, из-за халатного бездействия отдела образования района Байтерек и недобросовестного выполнения своих договорных обязанностей ТОО "ГрадСтройСервис", нарушаются права несовершеннолетних учащихся. Отсутствует точечный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ важного объекта социальной инфраструктуры со стороны должностных лиц", – заключил Бауыржан Ахметжан.

Как сообщили порталу в районном отделе образования, капитальный ремонт здания СОШ действительно должен был завершиться 2 ноября. Однако по какой причине идет отставание от графика, в ведомстве не уточнили.

Ранее мы писали, что в одной из школ Актау из-за нехватки кабинетов учителя вынуждены работать в коридорах. В рассчитанной на 1600 мест школе на самом деле обучается больше 3,5 тыс. детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998547-podryadchik-sorval-sroki-sdachi-shkoly-v-sele-zko-posle-kapremonta-shkolniki-uchatsya-v-zdanii-akimata/