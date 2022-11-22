Возможен сход снежных лавин: ДЧС обратился к алматинцам

Лавина. Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее метеослужба "Казгидромет" объявила штормовое предупреждение о выпадении осадков в регионе. Из-за этого департамент по ЧС обратился к горожанам.

"В период 21-25 ноября (вторник - пятница), в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину!" — призвали алматинцев в ДЧС.

Кроме того, спасатели дали свои рекомендации:

в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре - отложить прогулку в горную местность, дождавшись хорошей погоды;

если вы уже в горах, будьте внимательны и следите за изменением погодных условий;

если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

не откладывайте возвращение домой на позднее время суток: вы можете не найти обратный маршрут;

в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении;

ни в коем случае не ходите в горы в одиночку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998498-vozmozhen-shod-snezhnyh-lavin-dchs-obratilsya-k-almatintsam/