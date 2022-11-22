Семье погибшего пожарного Аскара Забикулина выделят образовательные гранты

Аскар Забикулин. Фото: t.me/qr_tjm

Семье героически погибшего пожарного Аскара Забикулина выделят образовательные гранты, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК.

"Учитывая героические обстоятельства гибели пожарного, ректорам вузов было поручено рассмотреть возможность выделение грантов для семьи Аскара Закибулина", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два отечественных вуза уже выразили готовность предоставить гранты.

"Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева выделит гранты на любые специальности бакалавриата для детей Аскара Забикулина по окончанию школы. Дети могут посещать летний IT-лагерь и летнюю языковую школу на базе этого вуза с проживанием в общежитии университета, который стартует в летний период 2023 года.

Для жены Анели Забикулиной выделен грант на обучение в МВА по специальности "Управление человеческими ресурсами", – добавили в пресс-службе МНВО.

Кроме того, супруге погибшего пожарного предоставил полный грант на обучение по программе МВА и AlmaU.

Напомним, сегодня в Кокшетау в последний путь проводили Аскара Забикулина, пожарного, который скончался 20 ноября. Он получил тяжелые травмы во время спасения людей из горящей квартиры в столице. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно.

Семье погибшего также оказали материальную помощь – супруге вручили сертификат на трехкомнатную квартиру и помогли погасить кредиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998490-seme-pogibshego-pozharnogo-askara-zabikulina-vydelyat-obrazovatelnye-granty/