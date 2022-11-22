Парковка на Медеу стала бесплатной в Алматы

Монумент перед входом на каток. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Въезд на паркинг у катка "Медеу" будет свободным. Продлится бесплатный доступ до 5 декабря. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе горного курорта "Шымбулак".

В настоящий момент ведется работа по смене оператора на паркинге площадочного типа находящегося на прилегающей территории катка, сообщили в ГК "Шымбулак".

"В связи с чем, с 22 ноября по 5 декабря текущего года на территории паркинга проводится плановая замена оборудования на более современное, что в дальнейшем позволит интегрировать систему паркинга в комплексные туристические продукты города. В данный период плата за парковку взиматься не будет", — рассказали в пресс-службе.

Паркинг снова станет платным с 5 декабря 2022 года, работать он будет в штатном режиме, а изменения стоимости парковки не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998368-parkovka-na-medeu-stala-besplatnoy-v-almaty/