"Хотели зафиксировать их "кино": наблюдателей на выборах в Алматы обвинили в агрессии

Бюллетени для голосования. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель ОФ "Общественное мнение" Рафаэль Гасанов рассказал о том, как прошли выборы в Алматы. Он отметил, что наблюдатели фонда "Общественное мнение" фиксировали агрессию со стороны других наблюдателей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотелось бы напомнить, что зачастую наши наблюдатели фиксировали, что наблюдатели других организаций были настроены агрессивно на некоторых участках.

Снимали председателей избирательной комиссии на камеру, наши коллеги хотели зафиксировать это "их кино", началась перепалка. Наши юристы приехали оперативно на место и разъяснили, кто чем должен заниматься", — сообщил Гасанов во время .

Он также отметил, что наблюдатели делали общее дело – наблюдали за выборным процессом, а не за другими наблюдателями.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы президента Казахстана прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998260-hoteli-zafiksirovat-ih-kino-nablyudateley-na-vyborah-v-almaty-obvinili-v-agressii/