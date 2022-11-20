"Любим поспать, встаем поздно": глава ТИК Алматы о причинах низкой явки на выборах

Жанна Асанова. Фото: РСК Алматы

Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова на прокомментировала низкую явку в мегаполисе на выборах президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы и сами алматинцы, сами знаете, что мы любим поспать, во воскресенье встаем поздно, к обеду, потом неспешно пьем чай. Я думаю так, точные причины сказать не могу, конечно.

До вечера посмотрим еще, может быть, явка вырастет. Сегодня еще довольно холодно, дождь, сейчас только вроде прояснилось. Но мы всех горожан приглашаем проголосовать", — ответила Жанна Асанова.

Она добавила, что пока в комиссию не поступали официальные жалобы о грубых нарушениях.

Напомним, прочитать, как проходят выборы в Казахстане, можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998049-lyubim-pospat-vstaem-pozdno-glava-tik-almaty-o-prichinah-nizkoy-yavki-na-vyborah/