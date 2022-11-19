Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Человек с зонтом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В субботу, 19 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а в Астане столбики термометров опустятся до минусовых показателей. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, сегодня в Астане столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов, а скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. В городе ожидается переменная облачность и возможен снег.

В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах +7...+9 градусов.

В Шымкенте сегодня прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха составит +11...+13 градусов, а скорость ветра - 5-10 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997858-kakoy-budet-pogoda-v-astane-almaty-i-shymkente/