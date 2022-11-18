Снегопады и морозы до 23 градусов ожидаются в Казахстане

Деревья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на территории Казахстана в ближайшие три дня - с 19 по 21 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. На севере ожидаются осадки в виде снега, а в остальных регионах – в виде снега с дождем.

В воскресенье, 20 ноября, на востоке республики прогнозируют снегопад, на юго-востоке - сильные осадки. Кроме того, почти по всей стране ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель.

Сильное похолодание ждет жителей северо-запада и севера РК – здесь столбики термометров опустятся до 15-23 градусов мороза, а в восточных областях – до 12-20 градусов ниже нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997786-snegopady-i-morozy-do-23-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/