Погода без осадков ожидается в казахстанских мегаполисах

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 18 ноября, в мегаполисах Казахстана ожидается погода без осадков. Актуальный на сегодня прогноз представлен на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в Алматы сегодня будет облачно, температура воздуха составит +5...+7 градусов, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане также прогнозируют погоду без осадков, столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 м/с.

Жителей Шымкента ждет теплая погода - здесь термометры покажут +10...+12 градусов. Однако в третьем мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997711-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/