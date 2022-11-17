Улица имени экс-спикера мажилиса Урала Мухамеджанова появится в Астане

Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп рассказал в маслихате, чьи имена присвоят новым улицам города, передает корреспондент NUR.KZ.

Сакен Есиркеп отметил, что больше всего новых улиц – на "левом берегу". Сейчас они носят цифровые проектные наименования, но скоро им дадут имена видных деятелей культуры, писателей, политиков и ученых.

Таким образом, планируется:

улице с проектным наименованием Е202 присвоить имя военного летчика-штурмовика, героя Советского союза Нуркена Абдирова ;

; улице Е101 – имя советского и казахского писателя, общественного и политического деятеля Шерхана Мутраза ;

; улице Е324 – имя видного писателя Дукенбая Досжана ;

; улице Е325 – имя композитора Еркегали Рахмадиева ;

; улице Е357 – имя хирурга, профессора медицинских наук, академика Александра Сызганова ;

; улице Е577 – имя писателя Хамзы Есенжанова ;

; улице Е579 – имя государственного и политического деятеля Кайредена Карбаева ;

; улице Е580 – имя государственного деятеля Сабыра Ниязбекова ;

; улице Е607 – имя народного артиста РК, видного деятеля культуры Кумана Тастанбекова ;

; улице Е608 – имя казахской, советской актрисы, педагога Шолпан Жандарбековой ;

; улице Е757 – имя видного писателя, литературоведа, ученого-филолога Акселеу Сейдимбека ;

; улице Е758 – имя шейха Заид ибн Халифа Аль Нахайяна ;

; улице Е889 – имя видного общественного деятеля, публициста, юриста Барлыбека Сыртанова ;

; улице Е890 – имя доктора исторических наук, профессора, академика Ермухана Бекмаханова ;

; улице Е898 – имя доктора филологических наук, литературоведа Турсынбека Какишева.

В районе Алматы улице с проектным названием А24 предлагается присвоить имя видного государственного деятеля Урала Мухамеджанова, а улице с проектным названием А62 – имя драматурга, писателя Сафуана Шаймерденова.

В районе Сарыарка улице с проектным наименованием 20-40 предлагается присвоить имя писателя, акына, академика Сабита Муканова.

Напомним, ранее в Астане прошли общественные слушания о присвоении наименований и переименовании ряда улиц в городе. Кроме того, на слушаниях было предложено назвать одну из центральных улиц столицы именем Аль-Фараби.

На заседании также было предложено переименовать 12 улиц города. Улицу Гейдара Алиева предлагается переименовать в улицу Диханколь, в честь населенного пункта в Костанайской области.

При этом в августе сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поручил перенести название улицы Гейдара Алиева на одну из больших улиц или проспектов столицы.

"Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перевести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее – это вопрос времени", – сказал Токаев президенту Азербайджана во время встречи на полях саммита СВМДА.

Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за бережнее отношение к памяти его отца Гейдара Алиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997666-ulitsa-imeni-eks-spikera-mazhilisa-urala-muhamedzhanova-poyavitsya-v-astane/