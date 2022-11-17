Перевод на "дистанционку" из-за выборов: в управлении образования Астаны ответили на слухи

Занятие онлайн. Иллюстративное фото: pexels.com

В столичном управлении образования прокомментировали сообщения о переводе школьников на обучение онлайн накануне президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

В родительских школьных чатах рассылают сообщение о том, что 18 и 21 ноября школьники будут учиться онлайн.

Данную рассылку прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в столичном управлении образования, назвав ее фейковой.

Ранее в акимате Астаны сообщили, что в столице проезд в автобусах в день президентских выборов 20 ноября будет бесплатным. Причем акция будет распространяться как на городские, так и на пригородные маршруты.

Также стало известно, будут ли дарить подарки тем, кто впервые придет голосовать на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997618-perevod-na-distantsionku-iz-za-vyborov-v-upravlenii-obrazovaniya-astany-otvetili-na-sluhi/