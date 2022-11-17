"Подвез сестер": полицейского в служебной машине с девушками сняли на видео на юге Казахстана

Полицейский автомобиль. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Туркестанской области сняли на видео полицейский автомобиль, в котором были девушки. Когда машину остановили активисты, сотрудник признался, что подвозил сестер. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Участкового инспектора из города Кентау Туркестанской области поймали за рулем служебного автомобиля с полным салоном неизвестных девушек", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что запись была незамедлительно принята к сведению руководством ведомства, проведена соответствующая проверка.

"Установлено, что инцидент произошел 11 ноября в 22.00 часов в городе Кентау. Со слов полицейского, он подвез своих сестер по их просьбе", - рассказали в ДП региона.

Здесь добавили, что на сегодняшний день проводится служебная проверка. За нарушение ПДД в отношении сотрудника, управлявшего служебным транспортом, составлен протокол по ч.1 ст.595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997528-podvez-sester-politseyskogo-v-sluzhebnoy-mashine-s-devushkami-snyali-na-video-na-yuge-kazahstana/