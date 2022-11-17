Отдых в Турции станет для казахстанцев еще дороже в 2023 году

Турция. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представители гостиничного бизнеса предупреждают туристов, что стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции летом следующего года вырастет вдвое, сообщается на сайте телеканала КТК.

Подорожают и апартаменты классом ниже - на них цены увеличатся примерно на треть.

Предприниматели объясняют, что они вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет.

Повлияла на рост цен и высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз. Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты работникам гостиниц.

Как рассказали отельеры, ценники уже поднялись на 20%.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997515-otdyh-v-turtsii-stanet-dlya-kazahstantsev-esche-dorozhe-v-2023-godu/