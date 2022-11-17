"Очень дорого": в самом крупном бассейне Актобе 5 лет хлорировали воду, не меняя ее

Бассейн. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе после жалоб родителей юных пловцов проверили самый крупный бассейн города. Выяснилось, что в нем уже несколько лет не меняли воду, просто хлорируя ее, сообщается на сайте телеканала КТК.

В первый раз бассейн "Достык" оказался в центре внимания еще летом. Тогда во время соревнований по плаванию 12 участникам стало плохо, их забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом.

В начале ноября родители детей, тренирующихся в бассейне, обратились в компетентные службы с требованием провести проверку. Родители уверяли, после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Горожане предположили, что все это связано с превышением хлора в воде.

Их опасения подтвердились: из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.

"В последний раз меняли воду в 2017 году, но это очень дорогостоящее мероприятие – замена воды. Фильтры также работают в норме. Но мы сейчас разбираемся. Оно очень дорогостоящее. Повторюсь, 7 миллионов тенге", – заявил главный специалист управления физической культуры и спорта Актюбинской области Адильбек Дильжанов.

Понесет ли администрация бассейна какое-то наказание, пока неясно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997509-ochen-dorogo-v-samom-krupnom-basseyne-aktobe-5-let-hlorirovali-vodu-ne-menyaya-ee/