Двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом в селе близ Аксу

Печь в доме. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

В одном из сел Павлодарской области целая семья отравилась угарным газом. Двоих детей пришлось госпитализировать, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в селе Евгеньевка близ города Аксу.

Отмечалось, что вечером 14 ноября в доме, где проживает семья из пяти человек, затопили печь, а уже утром 15 ноября им стало плохо.

"При осмотре медработниками выяснилось, что жильцы данного дома получили отравление угарным газом", – говорится в сообщении

По данным ДЧС, взрослые в госпитализации не нуждались, а 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в отделение Аксуской городской больницы.

По данным департамента, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Подчеркивается, что среди населения регулярно проводятся разъяснения правил пожарной безопасности. Тем не менее нередко эти правила нарушаются.

В ДЧС Павлодарской области еще раз напомнили о том, какие правила важно соблюдать при эксплуатации отопительной печи:

используйте только исправное оборудование;

трещины в печной кладке необходимо заделать глиняным раствором;

позаботьтесь о хорошей вентиляции;

не закрывайте печную заслонку пока угли не прогорели;

дымоход отопительных печей необходимо очищать раз в три месяца;

также необходимо устанавливать металлический притопочный лист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997505-dvoih-detey-gospitalizirovali-iz-za-otravleniya-ugarnym-gazom-v-sele-bliz-aksu/