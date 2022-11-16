Казахстанка попросила забрать у нее трехмесячную внучку

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанка обратилась в в госорганы с просьбой забрать у нее трехмесячную внучку, которую оставила ее 18-летняя дочь, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

"15 ноября в отделение ювенальной полиции Управления полиции Петропавловска поступило сообщение из отдела опеки и попечительства о том, что 39-летняя женщина обратилась с просьбой помочь с решением судьбы ее 3-месячной внучки", - гласит сообщение.

По словам женщины, в конце октября ее 18-летняя дочь, которая является мамой малышки, уехала в другой город на заработки и не возвращается. Теперь бабушка трехмесячной девочки просит госорганы забрать у нее ребенка.

Сотрудники отделения ювенальной полиции прибыли по адресу и составили акт, после чего ребенок был помещен в Многопрофильную детскую областную больницу. Сейчас полиция устанавливает местонахождение матери ребенка.

"В отношении матери будут приняты меры административного характера с комиссионным рассмотрением вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997486-kazahstanka-poprosila-zabrat-u-nee-trehmesyachnuyu-vnuchku/