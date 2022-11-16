ЕНПФ оштрафовали на 300 тыс. тенге за непредоставление информации антимонопольному агентству

Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На АО "ЕНПФ" наложили штраф на сумму более 300 тыс. тенге за непредоставление необходимой информации в установленный законом срок, передает официальный сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана в рамках расследования был направлен запрос АО "ЕНПФ" о предоставлении в установленный законом срок необходимой информации.

Однако АО "ЕНПФ" запрашиваемая информация не предоставлена", – сообщили в антимонопольном органе.

После чего Департамент агентства по Астане направил письмо коллегам в Алматы для возбуждения административного производства по статье 162 Кодекса "Об административных правонарушениях" в отношении ЕНПФ по месту его регистрации.

Административный суд Алматы наложил на ЕНПФ штраф в 100 МРП (306 тыс. 300 тенге - прим. ред.).

Ранее мы писали, что Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении компании "Яндекс.Такси" из-за завышенных цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997481-enpf-oshtrafovali-na-300-tys-tenge-za-nepredostavlenie-informatsii-antimonopolnomu-agentstvu/