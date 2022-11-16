Гололед и туман ожидаются в Алматы: в ДЧС обратились к горожанам

Снегопад в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Завтра, 17 ноября, на территории Алматы и Алматинской области объявлено штормовое предупреждение. В южной столице ожидаются туман и гололед, передает официальный сайт госметеослужбы "Казгидромет".

В четверг на западе, востоке, а также в горных и предгорных районах Алматинской области синоптики прогнозируют туман и гололед. В центре региона - ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, с порывами 15-20 м/c.

Туман и гололед ожидаются 17 ноября в Алматы и в административном центре Алматинской области - Кунаеве.

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Департамент по ЧС города Алматы в условиях гололедицы призвал автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

Необходимо помнить о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;

Следует переходить улицы в установленных правилами дорожного движения местах;

Быть внимательными, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

Всегда смотреть перед собой, под ноги;

Необходимо обращать внимание на правильный выбор обуви - она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

Не рекомендуется держать руки в карманах, это позволит удержать равновесие на гололеде;

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пресс-службе ДЧС Алматы напомнили, что чаще всего люди падают на тротуарах, остановках городского транспорта, ступеньках при входе в магазины, даже на крыльце собственного дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997467-gololed-i-tuman-ozhidayutsya-v-almaty-v-dchs-obratilis-k-gorozhanam/