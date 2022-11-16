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Пропавшего грибника ищут с помощью вертолета в Уральске (фото)

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Сотрудники ДЧС в вертолете изучают карту
Сотрудники ДЧС ищут пропавшего мужчину. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Житель Уральска утром 5 ноября ушел в лес за грибами и не вернулся. В поисках пропавшего мужчины задействован вертолет АО "Казавиаспас", об этом сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО на официальном сайте МЧС.

Родственники пропавшего 73-летнего мужчины обратились в ДЧС Западно-Казахстанской области на следующий день.

"В поисках пропавшего задействован вертолет АО "Казавиаспас", общая обследованная площадь составила 56 кв. м. и по воде – 25 км", – сообщили в пресс-службе департамента.

В поисково-спасательных работах также участвуют спасатели, полиция, волонтеры, местное население, лесники, военные, общее количество которых составило 325 человек и 41 единица техники.

Волонтеры и спасатели ищут пропавшего
Поиски пропавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Как отметили родственники пропавшего, мужчина не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Однако при нем не было телефона.

Поиски пока не дали результатов.

Сотрудники полиции выезжают на машинах
Поиски пропавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Ранее мы писали, что пропавшую более трех месяцев назад 22-летнюю жительницу Жетысуской области нашли в соседней Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997447-propavshego-gribnika-ischut-s-pomoschyu-vertoleta-kazaviaspas-v-uralske/

Автор: Айдана Юдина
Пропавшего грибника ищут с помощью вертолета в Уральске (фото)

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