Пропавшего грибника ищут с помощью вертолета в Уральске (фото)

Сотрудники ДЧС ищут пропавшего мужчину. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Житель Уральска утром 5 ноября ушел в лес за грибами и не вернулся. В поисках пропавшего мужчины задействован вертолет АО "Казавиаспас", об этом сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО на официальном сайте МЧС.

Родственники пропавшего 73-летнего мужчины обратились в ДЧС Западно-Казахстанской области на следующий день.

"В поисках пропавшего задействован вертолет АО "Казавиаспас", общая обследованная площадь составила 56 кв. м. и по воде – 25 км", – сообщили в пресс-службе департамента.

В поисково-спасательных работах также участвуют спасатели, полиция, волонтеры, местное население, лесники, военные, общее количество которых составило 325 человек и 41 единица техники.

Поиски пропавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Как отметили родственники пропавшего, мужчина не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Однако при нем не было телефона.

Поиски пока не дали результатов.

Поиски пропавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Ранее мы писали, что пропавшую более трех месяцев назад 22-летнюю жительницу Жетысуской области нашли в соседней Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997447-propavshego-gribnika-ischut-s-pomoschyu-vertoleta-kazaviaspas-v-uralske/