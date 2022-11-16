Казахстанец заявил, что получил сдачу одной купюрой в 60 тыс. тенге: видео прокомментировали в Нацбанке

Купюра в 60 тысяч тенге. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

В Казнете появилось видео, на котором казахстанец рассказывает, чтобы якобы получил сдачу одной купюрой в 60 тысяч тенге. Ролик прокомментировали в пресс-службе Национального банка Казахстана.

В распространившемся видеоролике мужчина утверждает, что во время покупки зимних шин ему дали сдачу одной купюрой в 60 тысяч тенге. На кадрах он также демонстрирует "новую купюру".

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (ДИКПСНБ).

"Информация, распространенная в социальной сети о выпуске новой банкноты национальной валюты номиналом 60 тысяч, не соответствует действительности.

Выпуск нового номинала должен быть связан с объективными потребностями экономики страны. На текущий момент такой потребности не наблюдается. Таким образом, выпуск нового высшего номинала не планируется", – сообщили в пресс-службе.

При этом с информацией о действующих банкнотах национальной валюты РК можно ознакомиться на сайте Национального Банка Казахстана.

В пресс-службе Нацбанка РК напомнили, что банк выпускает в обращение юбилейные, памятные банкноты и монеты разного номинала, посвященные историческим событиям, юбилейным и памятным датам в Республике Казахстан (к 20-летию Независимости Республики Казахстан, 15-летию введения национальной валюты тенге, 7-м зимним азиатским играм 2011 года и т.д.), с ограниченными тиражами. В настоящее время высший номинал юбилейных, памятных банкнот и монет – 20 тысяч тенге.

Отмечается, что юбилейные банкноты – законное платежное средство, изымаются из обращения по мере их естественного износа. Их можно обменять в любом отделении банков второго уровня и АО "Казпочта", а также в кассах территориальных филиалов Нацбанка Казахстана.

"Отмечаем, что согласно закону "О Национальном Банке Республики Казахстан", Национальный Банк Казахстана является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан и организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан.

Решения о выпуске в обращение, порядке замены и изъятия из обращения банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан принимаются Национальным Банком Казахстана и публикуются в средствах массовой информации", – резюмировали в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997445-kazahstanets-zayavil-chto-poluchil-sdachu-odnoy-kupyuroy-v-60-tysyach-tenge-video-prokommentirovali-v-natsbanke/